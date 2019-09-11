Полезная альтернатива энергетикам. Подмосковный биолог изобрел напиток-антистресс

Молодой подмосковный биолог создал полезную замену энергетикам. Аналогов в России еще нет. В составе напитка только натуральные ингредиенты, а эффект впечатляет — уровень стресса снижается, а работоспособность повышается.

Биолог Андрей Айгинин учился в Московском физико-техническом институте. Студенческая жизнь: сплошной стресс, подготовка к экзаменам, вечеринки — нужна подзарядка. У магазинных энергетиков эффект, по мнению Андрея, сомнительный: для поддержания головы и тела в тонусе коктейль нужен натуральный, эффективный и без побочных действий. Тогда Андрей изобрел напиток-антистресс сам. Аналогов в России ему нет, в далеких странах — может быть, но точно не на массовом рынке.

Рецепт хорошего релакса молодой человек выискивал в академической литературе. Биолог он и есть биолог — к делу подошел основательно, а не просто накидал витамины в разбавленный сок и приправил таурином. Это вещество ускоряет всасывание всех остальных ингредиентов в кровь и именно на нем построен эффект всех энергетиков, которые продаются на массовом рынке. Но у Андрея другой подход.

«Здесь в составе шесть ключевых компонентов. Это экстракты лекарственных растений: шиповника, валерианы, липы, ромашки и главный ингредиент — это л-теанин, аминокислота зеленого чая», — сообщил биолог Андрей Айгинин.

Источник фото: телеканал «360»

Л-теанин расширяет сосуды и стимулирует мозговую деятельность, этот компонент отвечает за суперспособность — решать несколько задач одновременно.

Коктейль прошел лабораторные испытания, а затем получил сертификат о соответствии техническому регламенту — в России за выпуск напитков на рынок отвечает Роспотребнадзор. У Андрея есть авторские права на изобретение. Самые первые образцы он готовил на собственной кухне, получалось плохо. Другое дело — лаборатория, предназначенная специально для разработки новых рецептур.

Источник фото: телеканал «360»

В напиток важно сначала добавить сухие экстракты и только потом жидкие ингредиенты. Зеленый чай придает бодрости, в нем содержится аминокислота л-теанин. Выглядит она необычно, не так как другие ингредиенты — она белая. А за снятие стресса отвечает валериана. Вместо сахара — экстракт рожкового дерева и яблочный сок. Это особенно ценят клиенты — спортсмены и молодые мамы, — которые придерживаются диеты. Сейчас они приобретают коктейль в интернете. А вот пытаться повторить приготовление этого напитка домашних условиях не нужно.

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Попробовал напиток и эксперт — врач, кандидат медицинских наук Роман Пиямов.

«Такой тонизирующий вкус, немного терпкий, я бы даже назвал его спортивным. Я максимально изучил состав. Мне понравилось, что есть и экстракты трав, которые доказывали свои уникальные и полезные свойства людям на протяжении столетий, а также содержится уникальное вещество л-теанин», — рассказал кандидат медицинских наук Роман Пиямов.

Источник фото: телеканал «360»

Но без ложки дегтя не обошлось: эксперт напомнил и про противопоказания.

«Поскольку в данном напитке собран букет экстрактов, нужно учитывать, что есть противопоказания. Люди могут иметь индивидуальную непереносимость к тем или иным веществам, которые есть в составе данного напитка», — заметил Роман Пиямов.

Эксперт так заинтересовался молодым изобретателем, что предложил ему сотрудничество — поработать над полезными напитками для пациентов его клиники. Но Андрею пока некогда –впереди у него заключение контракта с известной продуктовой сетью. Через месяц напиток-антистресс появится на прилавках в магазинах.