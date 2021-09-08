«Полезли через крышу». Жительница Ногинска рассказала, как выбралась из дома после взрыва

Жительница Ногинска, где произошел взрыв, рассказала «360», что выбралась из дома через крышу. Так Татьяна смогла перейти в другой подъезд.

Татьяна рассказала, что услышала обычный хлопок. Соседи начали паниковать, однако она считает, что в таком случае нужно быть спокойным. Она пыталась спуститься на первый этаж и выйти, но смогла дойти только до пятого этажа. Дальше пролетов не было, так как их разрушил взрыв.

«У нас была проблема, мы спустились до пятого этажа, а у нас пролетов нет. Мы через крышу полезли», — рассказала «360» жительница дома.

По ее словам, все службы приехали очень быстро, в течение 10 минут. В детском саду оперативно организовали питание и расселение эвакуированных жителей.

«Тут проблем нет, вопрос, что дальше. Хочется понимать, что будет с жильем», — отметила она.

Татьяна сообщила, что повреждений в ее квартиры нет только немного наклонилась плита.

Взрыв газа произошел в одном из домов Ногинска утром 8 сентября. Восемь человек пострадало, один из них попал в реанимацию с переломом голени. Остальные отделались легкими ушибами. Один человек погиб. Жильцов дома эвакуировали в ближайший детский сад. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева поврежденное здание будет тщательно обследовано, чтобы понять, какие восстановительные работы потребуются.