facebook_pixel
    08 сентября 2021, 12:45

    «Полезли через крышу». Жительница Ногинска рассказала, как выбралась из дома после взрыва

    Екатерина Шамина

    Жительница Ногинска, где произошел взрыв, рассказала «360», что выбралась из дома через крышу. Так Татьяна смогла перейти в другой подъезд.

    Татьяна рассказала, что услышала обычный хлопок. Соседи начали паниковать, однако она считает, что в таком случае нужно быть спокойным. Она пыталась спуститься на первый этаж и выйти, но смогла дойти только до пятого этажа. Дальше пролетов не было, так как их разрушил взрыв.

    «У нас была проблема, мы спустились до пятого этажа, а у нас пролетов нет. Мы через крышу полезли», — рассказала «360» жительница дома.

    По ее словам, все службы приехали очень быстро, в течение 10 минут. В детском саду оперативно организовали питание и расселение эвакуированных жителей.

    «Тут проблем нет, вопрос, что дальше. Хочется понимать, что будет с жильем», — отметила она.

    Татьяна сообщила, что повреждений в ее квартиры нет только немного наклонилась плита.

    Взрыв газа произошел в одном из домов Ногинска утром 8 сентября. Восемь человек пострадало, один из них попал в реанимацию с переломом голени. Остальные отделались легкими ушибами. Один человек погиб. Жильцов дома эвакуировали в ближайший детский сад. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева поврежденное здание будет тщательно обследовано, чтобы понять, какие восстановительные работы потребуются.