Полевой завод для обеспечения мирных жителей и военных хлебом развернули в ДНР

Полевой хлебозавод Народной милиции (НМ) ДНР, полученный от Вооруженных сил России, борется с гуманитарной катастрофой в Мариуполе. За сутки производится тонна и 728 килограммов хлеба для военных и гражданских.

Хлебозавод находится в Новоазовском районе Донецкой Народной Республике. Он должен обеспечить потребности мирных и военных в хлебе на всей освобожденной территории, сообщили в пресс-службе НМ ДНР в Telegram.

«Было решение развернуть дополнительный хлебозавод полевой, чтобы обеспечить жителей Мариуполя и наших военнослужащих Народной милиции хлебом», — рассказал военнослужащий НМ ДНР Александр.

Он добавил, что Минобороны РФ обеспечил всем необходимым оборудованием, дополнительным оборудованием, мукой и необходимыми ингредиентами для безостановочной выпечки хлеба.

«Хлеб они получают в полной мере — и гражданские, и военные. <…> Одна печь способна дать в сутки 1 тонну 728 килограммов», — отметил Александр.

Сейчас все внимание в ДНР сосредоточено на комбинате «Азовсталь». Местные военные намерены освободить его от националистов. По словам, главы республики Дениса Пушилина, это должно произойти в кратчайшие сроки.