«Полетели головы». Омбудсмен рассказал о проверках после видео с истязаниями в красноярских ИК

Избиения заключенных в красноярских колониях, которые сняли на видео и опубликовали на этой неделе, произошли в 2015 и 2020 годах, заявил уполномоченный по правам человека в регионе Марк Денисов. По его словам, по всем трем эпизодам из появившегося ролика были проведены проверки, после которых «полетели головы».

Денисов уточнил, что в одном эпизоде сотрудник бьет осужденного и макает его головой в унитаз, во втором — два осужденных бьют третьего, а еще один наблюдает за происходящим, сообщило РИА «Новости».

«Из того, что мне известно на сегодняшний день, первые два эпизода — они очевидно имеют криминальный характер, это ужасные эпизоды, но они относятся к 2015 году», — рассказал уполномоченный.

Он подчеркнул, что по этим фактам уже провели проверки еще до появления ролика. В случившемся разбирались краевые СК и прокуратура.

Третий эпизод, где погибает человек, произошел в прошлом году, и по нему проводилась сразу же детальная проверка, добавил Денисов.

«Потому что по каждому случаю, связанному со смертью осужденного, ГУ ФСИН обязано сообщать, оно по определению не может это скрыть», — пояснил омбудсмен.

По его данным, после проверки по факту смерти осужденного в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю пришли к заключению, что человек совершил суицид, в возбуждении уголовного дела было отказано.

Накануне местное издание ngs24.ru сообщило, что краевое УФСИН организует проверку после публикации в Сети видеозаписей, на которых, по предварительным данным, запечатлены пытки в карантинном отделении исправительной колонии № 17 в Красноярском крае. Ролики опубликовал проект Gulagu.net.