Россиянам объяснили, как сети 5G могут повлиять на безопасность полета на самолете

Распространение сотовых сетей 5G вызывает серьезные опасения у представителей авиационной промышленности. Они полагают, что частоты сети могут оказать воздействие на бортовую электронику. Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров в беседе с «360» рассказал, стоит ли пассажирам воздушного судна волноваться.

Эксперт отметил, что в разных странах есть определенные используемые частоты в радиодиапазоне. Частоты сетей 5G очень близки к тем, что используются на бортовом оборудовании воздушных судов.

«Эти частоты очень близки, но не пересекаются. Предполагается, что они могут повлиять на корректность данных радиовысотометра. Этот прибор посылает на землю сигнал, получает отражение и понимает, на какой высоте находится судно. Из-за сетей 5G сигнал может быть некорректным», — заявил Гусаров.

Главред пояснил, что необходимо провести полное исследование проблемы, тестовые полеты, исключить влияние 5G на авиацию, только после этого можно развивать сотовые сети дальше.

Гусаров считает, что российские инженеры учтут все необходимые требования, чтобы авиация и сети 5G сосуществовали комфортно и не мешали друг другу.

Отечественные трансатлантические лайнеры также летают в зоне действия сетей 5G. Росавиация ранее разослала информационное письмо с просьбой пилотам сообщать все зафиксированные отклонения в работе приборов.

«Лучше перебдеть, чем по факту разгребать проблему. Речь о жизнях людей, нужно миллион раз проверить все и быть уверенными в безопасности пассажиров», — заявил Гусаров.