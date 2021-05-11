Полет к суперлунию устроят в Австралии

Пассажирам авиакомпании Qantas из Австралии предложили слетать в никуда. Перевозчик намерен показать своим клиентам суперлуние и таким образом компенсировать нанесенный пандемией ущерб бизнесу.

Продавать билеты на необычный рейс начнут 12 мая, сообщила пресс-служба Qantas. Сам вылет запланирован на 26 число — именно в этот день произойдет наибольшее сближение Луны и Земли. Суперлуние также совпадает с полным лунным затмением.

Лететь можно одним из трех классов: эконом, премиум-эконом и бизнес. Место в первом обойдется в 499 австралийских долларов, что в пересчете на рубли равняется порядка 29 тысячам. Второй будет стоить от 899 долларов, или около 52 тысяч рублей.

Пассажирам бизнес-класса предстоит купить билет стоимостью 1499 долларов, или примерно 87 тысяч рублей. Для них перед полетом устроят коктейльную вечеринку, а в небе комментировать происходящее будет астроном.

В небо желающих насладиться явлением поднимут на Boeing 787 на максимально доступную высоту — порядка 13 километров. Обычно во время рейсов самолеты не поднимаются выше 10 километров.

Qantas уже запускала различные проекты, чтобы компенсировать нанесенные пандемией убытки. Авиакомпания устраивала полеты над Антарктидой и Большим Барьерным рифом, продавала барные тележки от списанных Boeing 74, причем полностью укомплектованные, и запустила рейсы в неизвестные пункты назначения. Место прибытия можно было узнать только при посадке.