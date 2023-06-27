Общество 27 июня 2023, 13:10 Полет аэростатов запланировали в Нижнем Новгороде на 27 июня

Читать 360tv в

В Нижнем Новгороде на стадионе «Труд» запустят около 15 аэростатов. Мероприятие пройдет в рамках международного Кубка содружества по воздухоплавательному спорту, написало ИА «Время Н» со ссылкой на Telegram-канал клуба SharNN.

Во вторник, 27 июня, жителей города ждет не только красивый полет, но и развлекательная программа. Для гостей выступят группа «ДжонниДепп», команда чирлидеров Redtie и DJ Kupper. Начало мероприятия в 19:00.