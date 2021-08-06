Поле для мини-футбола появится в спорткомплексе «Луми» в Петрозаводске

Поле для мини-футбола и конькобежная дорожка появятся в спортивном комплексе «Луми» в Петрозаводске. Об этом сообщило издание FlashNord.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский и председатель постоянной комиссии Петросовета по образованию, культуре, молодежной политике и спорта Сергей Воробьев рассказали об обновлении спортивного комплекса в рамках выездного рабочего заседания, передали Nation News.

Строительство новых объектов запланировано на 2023 год. На реализацию будет потрачено около 440 миллионов рублей. На новом объекте появятся поле для мини-футбола, конькобежная дорожка, баскетбольная площадка, здание с трибунами и электронное табло.