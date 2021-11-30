«Поле чудес» будет выходить под новым названием

Первый канал сообщил о том, что перезапускает легендарное шоу «Поле чудес». Теперь оно будет называться на «Наше поле чудес». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала.

Телеканал не будет продлевать договор с производителей «Поле чудес» — телекомпанией «ВИД» — из-за нецелесообразности заключения нового контракта на новых условиях.

Первый канал купит у компании CBS официальные права на телевикторину Wel Of Fortune, которая вдохновила российских авторов на создание капитал-шоу. С января 2022 года по пятницам в эфир Первого канала будет выходить программа «Наше Поле Чудес», ведущим также будет Леонид Якубович.

Первый канал напомнил, что «Поле чудес» является одна из старейших программ на телевидении, ее создателями были Влад Листьев и Анатолий Лысенко. Первый раз шоу вышло в эфир 26 октября 1990 года, первые годы его вел Листьев, с 1991 года ведущим программы стал Якубович.

Сейчас Первый канал решает судьбу еще одного своего популярного шоу — «Голос». Пока не ясно, как завершится этот сезон в связи со скоропостижной смертью одного из членов жюри Александра Градского.