Пола Уилана оставили под арестом до конца года

«Продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Уилана до 29 декабря 2019 года», — огласил вердикт судья Сергей Рябцев.

Пол Уилан заявил, что не знает о содержимом флешки с секретными данными Подробнее

До открытия заседания Пол Уилан попытался заявить отвод председательствующему и прокурору. Он пожаловался на бездействие прокуратуры по поводу обращений о нарушении его прав.

«Я неоднократно обращался в московскую прокуратуру с жалобами, связанными с нарушением в СИЗО моих прав человека, в том числе в связи с инцидентом, когда охранник поставил меня на колени, а другой угрожал пистолетом», — заявил Уилан. По его словам, прокурор отказался обсуждать случившееся.

Обвиненный в шпионаже мужчина попросил пригласить «другого представителя прокуратуры». Суд отказался удовлетворить его ходатайство.

Гражданина США, Ирландии и Канады и подданного Великобритании Пола Уилана задержали в Москве в конце 2018 года. Ему вменяют шпионаж в пользу американских спецслужб. Если Уилана признают виновным, он может сесть в тюрьму на срок до 20 лет. Своей вины Уилан не признает.