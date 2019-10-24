  • Пола Уилана оставили под арестом до конца года

    24 октября 2019, 11:44

    Александра Ломейко

    Пол Уилан, которого задержали в Москве по обвинению в шпионаже, останется в СИЗО до конца 2019 года. Срок ареста ему продлил Лефортовский суд Москвы. Судебное заседание по ходатайству прокурора провели в закрытом режиме из-за секретности материалов, сообщил «Интерфакс».

    «Продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Уилана до 29 декабря 2019 года», — огласил вердикт судья Сергей Рябцев.

    Пол Уилан заявил, что не знает о содержимом флешки с секретными данными

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    До открытия заседания Пол Уилан попытался заявить отвод председательствующему и прокурору. Он пожаловался на бездействие прокуратуры по поводу обращений о нарушении его прав.

    «Я неоднократно обращался в московскую прокуратуру с жалобами, связанными с нарушением в СИЗО моих прав человека, в том числе в связи с инцидентом, когда охранник поставил меня на колени, а другой угрожал пистолетом», — заявил Уилан. По его словам, прокурор отказался обсуждать случившееся.

    Обвиненный в шпионаже мужчина попросил пригласить «другого представителя прокуратуры». Суд отказался удовлетворить его ходатайство.

    Гражданина США, Ирландии и Канады и подданного Великобритании Пола Уилана задержали в Москве в конце 2018 года. Ему вменяют шпионаж в пользу американских спецслужб. Если Уилана признают виновным, он может сесть в тюрьму на срок до 20 лет. Своей вины Уилан не признает.