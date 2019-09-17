Пол Уилан заявил, что не знает о содержимом флешки с секретными данными

Обвиняемый в шпионаже в пользу США Пол Уилан дал показания в суде. Американец заявил, что найденную флеш-карту подбросил ему в карман сотрудник ФСБ. Были ли на ней секретные данные, Уилан не знает.

Предъявленные обвинения Пол Уилан по-прежнему считает ложными. На суде он представил свою версию того, как у него оказалась флешка. Детали американец, уточнил «Интерфакс», разглашать не стал.

«Меня подставили. Я не совершал преступления. Я сходил в Кремль утром на экскурсию. Вернулся, чтобы переодеться для свадьбы», — поделился Уилан.

Потом, по словам гражданина США, в номер к нему пришел «незнакомый человек». Он положил Уилану что-то в карман, и после этого мужчину задержали. Неизвестный, подчеркнул позже американец, является сотрудником ФСБ.

«Я знаком с ним уже 10 лет. Нет абсолютно никаких причин, по которым он должен был находиться в моем номере», — заметил Уилан.

Информацией о том, находились ли на флеш-накопителе секретные сведения, Пол Уилан, согласно его заявлению, не обладает.

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«Я даже не знал, что она у меня, пока меня не арестовали. Это на 100% ложные обвинения», — сказал обвиненный в шпионаже мужчина.

Он заключил, что изначально не получил бы визу, «если бы Россия думала, что я шпион».

Пола Уилана задержали в конце декабря 2018 года в гостинице «Метрополь» при передаче флеш-карты, на которой находился список сотрудников спецслужб. Адвокат американца уверял, что на носители были только фотографии из поездки в Сергиев Посад, а сам Уилан приехал на свадьбу к другу. Своей вины он так и не признал.