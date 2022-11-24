Эксклюзив 24 ноября 2022, 15:46 «Пол определяется хромосомами». Милонов объяснил важность своего законопроекта о запрете менять пол Милонов заявил, что пол нельзя менять за редким исключением РИА «Новости»

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Человек уже рождается либо женщиной, либо мужчиной. Разговоры о том, что пол можно поменять, — глупости, ими пользуются «врачи-убийцы» и «прочие негодяи». Об этом в беседе с «360» заявил депутат Виталий Милонов, прокомментировав свой проект закона о запрете менять пол без медицинских показаний.

«Да, я его (законопроект о запрете смены пола — прим. ред.) внес в Госдуму. Я долго его готовил, смотрел, спрашивал медиков. Смена пола с точки зрения биологии невозможна. Потому что пол определяется хромосомами», — сказал он.

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Депутат назвал чушью все высказывания о психологическом поле, о котором зачастую говорят специалисты. По его словам, пол — это X- или Y-хромосома.

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«Есть исключение в виде очень редкой мутации, когда мы говорим о гермафродитах. Здесь, когда у человека присутствуют первичные мужские и женские признаки, операция может быть произведена по заключению медицинской комиссии. В других случаях, когда люди приходят и получают массово у врачей-убийц, казнокрадов и прочих негодяях справки о том, что они психологически себя ощущают людьми любого пола, операции в России производиться, конечно, не должны», — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что никакие изменения в документах тоже вносить не нужно. Милонов прокомментировал и закон о запрете пропаганды ЛГБТ.

«Если человек является гомосексуалистом, то какое мы ущемляем его конституционное право, запрещая направо и налево об этом рассказывать и говорить, что это правильно. Это его личный выбор», — сказал собеседник «360».

Защита личного и общественного

Личная жизнь человека, по его словам, под охраной. Однако это правило действует и в обратную сторону — общество тоже необходимо защитить от подробностей частной жизни, про которые она слышать не хочет. При этом депутат признал, что пропаганда нетрадиционных ценностей не может повлиять на взрослого.

«Дело в том, что общество не приветствует эту тему в качестве комфортной. Пропаганда ЛГБТ — больше идеологическая история. Пропагандой является, когда под видом художественных произведений нам пытаются показать новые стандарты», — отметил Милонов.

По его словам, за нарушение закона о пропаганде последует административное наказание, то есть штрафы.

«Главная задача этого закона — не собрать штрафы, не наказать как можно больше людей. Задача — провести некую нравственную границу между тем, что в легальном поле, а что — нет», — объяснил представитель Госдумы.

Согласно принятому закону, теперь в России нельзя распространять сведения о нетрадиционных отношениях, смене пола и педофилии на сайтах, в средствах массовой информации, в рекламе, кино, на видео- и аудиосервисах.