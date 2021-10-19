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    19 октября 2021, 02:05

    Мясо и хлеб оказались среди самых частых покупок россиян

    Исследование: россияне с января по сентябрь стали реже покупать хлеб и молоко

    Александра Ломейко

    С января по сентябрь 2021 года россияне больше всего тратили на хлеб и молоко. Тем не менее покупать эти продукты они стали меньше, а кофе и сыр, наоборот, больше.

    Мясо и хлеб оказались среди самых частых покупок россиян

    Исследование провел банк «Русский стандарт», сообщил ТАСС со ссылкой на результаты проведенного анализа. Хотя наибольшее количество трат за первые три квартала пришлось на хлеб и молоко, покупали их на 7% и 12% соответственно, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Продукты питания, средства гигиены, товары для детей и покупки на АЗС оказались лидирующими по тратам в зависимости от количества оплаченных товаров и услуг в кассовых чеках.

    Хлеб, молоко, мясо, кофе, сыр у россиян были самыми популярными. Кофе и сыр жители РФ покупали чаще — на 22% и 1%. С января по сентябрь регулярные покупки мяса выросли на 22%. Динамику в банке связали с полноценным дачно-шашлычным сезоном. В прошлом году он оказался сокращенным из-за локдауна.

    В топ-10 продуктовых товаров также вошел корм для домашних животных. Среди средств гигиены лидировали мыло, шампунь, салфетки, туалетная бумага и перчатки.