Мясо и хлеб оказались среди самых частых покупок россиян

С января по сентябрь 2021 года россияне больше всего тратили на хлеб и молоко. Тем не менее покупать эти продукты они стали меньше, а кофе и сыр, наоборот, больше.

Исследование провел банк «Русский стандарт», сообщил ТАСС со ссылкой на результаты проведенного анализа. Хотя наибольшее количество трат за первые три квартала пришлось на хлеб и молоко, покупали их на 7% и 12% соответственно, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Продукты питания, средства гигиены, товары для детей и покупки на АЗС оказались лидирующими по тратам в зависимости от количества оплаченных товаров и услуг в кассовых чеках.

Хлеб, молоко, мясо, кофе, сыр у россиян были самыми популярными. Кофе и сыр жители РФ покупали чаще — на 22% и 1%. С января по сентябрь регулярные покупки мяса выросли на 22%. Динамику в банке связали с полноценным дачно-шашлычным сезоном. В прошлом году он оказался сокращенным из-за локдауна.

В топ-10 продуктовых товаров также вошел корм для домашних животных. Среди средств гигиены лидировали мыло, шампунь, салфетки, туалетная бумага и перчатки.