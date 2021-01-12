Покупку «золотых паспортов» Мальты не поддержали в Госдуме

Он заметил, что в России не запрещено двойное гражданство, поэтому желающие принимают подобные решения.

«Я лично такое решение не поддерживаю и, наверное, даже его можно назвать неприемлемым, потому что я считаю, что инвестировать нужно в нашу страну», — подчеркнул парламентарий.

Отмечается, что в 2019 году гражданство островного государства в обмен на инвестиции получили более трех тысяч человек. В их числе порядка 300 участников являются представителями стран бывшего СССР и России.