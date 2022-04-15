Покупку вторички с ипотекой продавца предложили разрешить в России

Россиянам захотели продавать вторичное жилье по условиям ипотеки от предыдущих покупателей. С таким предложением выступил риелторский бизнес.

Инициативу по продаже вторички с условиями от предыдущих покупателей в правительство и Центробанк направила федеральная компания «Этажи». По словам ее директора Ильдара Хусаинова, сохранение условий сделает вторичную недвижимость более доступной. Также реализация предложения поможет поддержать спрос без дополнительных субсидий со стороны государства, написала газета «Известия».

Сейчас банки выдают покупателям купленных в ипотеку квартир новые кредиты. При нынешних высоких ставках сделка получается невыгодной. Эксперт ипотечного рынка Андрей Бархота напомнил, что средние ставки по кредиту на вторичку составляют около 18-24%.

«По сути, для банка происходит лишь смена владельца залога и он ничего не теряет, как будто прошлый владелец продолжил платить существующий кредит», — пояснил директор департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексей Новиков.

В правительстве сообщили, что письмо с инициативой уже поступило на рассмотрение. Также запрос пообещали изучить в Центробанке.