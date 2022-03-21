Покупку рекламы в Facebook и Instagram могут приравнять к поддержке экстремистов

Решение суда по Meta* может приравнять оплату рекламных кампаний к спонсированию экстремистских организаций. Такие платежи подпадают под статью 282.3 УК РФ, сообщил ТАСС.

Московский суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о запрете деятельности Meta* за экстремистскую деятельность. По мнению экспертов, оплату рекламы в соцсетях, принадлежащих Meta*, могут считать равнозначной спонсированию экстремизма. Признание компании экстремисткой организацией коснется и ссылок на аккаунты или посты в соцсетях Meta*. Они приравниваются к публичной демонстрации символики экстремистской организации.

Юристы рекомендуют жителям России воздержаться от размещения постов в соцсетях компании после вынесения решения суда. По их мнению, взаимодействие с такими публикациями также может подпасть под статью.



«Если, допустим, будет размещен какой-либо пост, который поддерживает данные экстремистские действия, и человек будет ставить под ними лайки, то вполне вероятно, что если этого человека вычислят, то к нему могут быть применены меры», — заявил юрист, руководитель Yusufov Group Асад Юсуфов. Он напомнил, что использование VPN-сервисов не скрывают местоположение пользователя.

* Meta — компания признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена в РФ.