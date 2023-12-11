11 декабря 2023, 10:19
Покупку интеллектуальной собственности зарубежных компаний упростят в России
«Коммерсант»: покупку ИС иностранных компаний упростят в России
Продажу интеллектуальной собственности (ИС) иностранных компаний, которые ушли из России, хотят упростить. Соответствующая правка появилась в подготовленном Минпромторгом проекте указа, сообщил «Коммерсант».
Огромную долю локальных отечественных брендов контролируют иностранные компании. Российский бизнес оказывается в зоне риска из-за того, что его могут передать в соседние страны. Обязательное одобрение сделок приведет к сокращению числа отечественных брендов.
Реклама
Проект Минпромторга предусматривает особый порядок подобных соглашений с компаниями из недружественных государств на отчуждение или залог исключительных прав на результаты ИИ. К интеллектуальной собственности относятся не только бренды, но и современные технологии в форме патентов и программ для электронных вычислительных машин, а также авторские права.
В пояснительной записке к проекту указали, что необходимость одобрения сделок сократит риск «недобросовестной правоприменительной практики».
«В настоящий момент сохраняется угроза потерять значимые для России товарные знаки, патенты и иные объекты ИС из-за недобросовестных действий третьих лиц из недружественных стран», — отметил управляющий партнер «Сапожников и партнеры» Алексей Сапожников.
По его мнению, благодаря новому указу число сделок по передаче прав уменьшится. Благодаря этому сократится стоимость иностранных товарных знаков, так как отечественным компаниям будет проще и дешевле их покупать.
Россия
Реклама
Реклама