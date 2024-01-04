Общество 04 января 2024, 12:04 Покупку дешевой квартиры на вторичном рынке сочли опасной Адвокат Данилов: слишком дешевая квартира после покупки может стать проблемой РИА «Новости»

Читать 360tv в

Покупая квартиру на вторичном рынке, необходимо тщательно проверять документы. В особенности если она стоит значительно дешевле других вариантов, заявил агентству «Прайм» адвокат Кирилл Данилов.

«Низкая цена свидетельствует о том, что с квартирой не все в порядке», — пояснил он.

Реклама

Такая квартира либо потребует больших вложений на ремонт, либо в ней нельзя жить. Поэтому важно получить архивную выписку из домовой книги, отметил эксперт.

По словам Данилова, выписка из ЕГРН поможет установить, не находится ли она в залоге. Он напомнил, что переход права собственности на жилье к другому лицу не освобождает его от обременения.

Приобретая унаследованную по завещанию квартиру, нужно убедиться, что наследодатель не предоставил права в ней жить человеку, который отказался от наследства. В противном случае по закону покупатель будет обязан его приютить. Чтобы не оказаться в такой ситуации, стоит запросить у продавца копию завещания.

Россиянам посоветовали перед покупкой жилья также обратить внимание на развитость инфраструктуры в этом районе.