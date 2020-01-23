Покупки россиян показали их отношение к экологии

Анализ двух миллионов заказов показал, что «забота об экологии и бережливое потребление превращаются в устойчивый тренд в городах-миллионниках — а это, в свою очередь, развивает новые покупательские привычки».

В 2019 году россияне предпочли пластиковым соломинкам для напитков аналоги из бумаги, металла и стекла. Продажи трубочек из пластика в прошлом году упали на 30% в сравнении с 2018 годом. В предновогодний период 2019 года спрос на многоразовые и бумажные соломинки «вырос на 200% относительно среднегодового значения».

Компания также отметила постепенный переход россиян на тканевые сумки-шопперы и сетчатые авоськи. Продажи товаров этих категорий выросли в 2019 году в 2,5 раза. Самым удивительным оказалось, что в январе 2020 года спрос на них вырос на 700% относительно того же периода 2019 года.

Также спросом пользовались многоразовые пакеты для овощей, фруктов и орехов и специальные экомешочки из ткани.

«За весь 2019 год их продажи на Ozon выросли на 140%, а в первые две недели января 2020 года на площадке было куплено около 10 тысяч упаковок многоразовых пакетов», — сообщили в релизе интернет-магазина.

В 2,5 раза чаще в 2019 году россияне стали покупать и термокружки. Компания объяснила это тем, что в кофейнях стали предлагать наливать напитки в них, а не в одноразовые стаканчики.

Также повысился спрос на многоразовые подгузники. Спрос на них в 2019 году вырос в 2,5 раза по сравнению с 2018 годом.