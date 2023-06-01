Общество 01 июня 2023, 14:37 Покупки мороженого и кваса этой весной среди россиян выросли почти на четверть

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В России продажи мороженого и кваса в апреле–мае выросли на четверть по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщила «Москва 24» со ссылкой на данные аналитического ресурса «Чек Индекс».

Чаще всего этой весной россияне покупали пломбир в стаканчике, эскимо и квас в тарах по одному литру. Количество покупок мороженого выросло на 23%, кваса — на 11%.

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Отмечается, что увеличение спроса на сезонные продовольственные товары связано с ранним наступлением весны.