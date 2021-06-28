Аналитик рассказала секреты покупки доллара

Директор по развитию инвесткомпании GLS INVEST Оксана Покровская в беседе с агентством «Прайм» рассказала, стоит ли продавать доллар. Также она дала совет, в какой валюте лучше хранить сбережения.

Аналитик рассказала, что судить о стоимости валюты нужно не только по отношению к рублю. Например, доллар к евро в прошлом году потерял около 9%, снижение будет продолжаться до конца 2021 года. Из-за строительства «Северного потока 2» американская валюту упадет еще на 5-7%.

«Для частных инвесторов доллар перестает быть универсальной „тихой гаванью“ и единственным средством хранения ресурсов. Сейчас диверсификация валютной корзины для сбережения накоплений важна, как никогда раньше», — рассказала она.

Сбережения лучше хранить в японской йене или в швейцарском франке,

Эксперт при покупке доллара следить за заявлениями Центробанка. Если они объявили о закупке валюты, то курс доллара будет расти, если о снижении объемов валютного резерва — американская валюта упадет в цене.