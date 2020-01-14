Покупка нижнего белья обернулась для учительницы из Ульяновска угрозой увольнения

Во время пребывания в торговом центре девятиклассники заметили одного из учителей их школы в бутике нижнего белья. Разгорелся скандал.

«Это что еще за показуха? Как она может ходить себе белье выбирать, зная, что ее могут увидеть ее же ученики, хорошо, что хоть не примерять при них пошла. Теперь все знают, какие она лифчики носит. Мальчики в классе только это и обсуждают», — написала одна из родительниц в социальной сети.

Женщина заявила, что таким педагогам «не место в школе». Она надеется: пост увидит директор учебного заведения и примет меры.

Пользователи Сети прохладно отнеслись к инициативе возмущенной матери. Увольнение человека из-за посещения магазина они назвали абсурдом. Под постом один из комментаторов напомнил, что учитель за пределами школы превращается просто в человека, молодую девушку, которая, возможно, желает устроить личную жизнь.

«Учитель что, не человек что ли? Ей что, дома теперь сидеть и все время тетрадки ваших детей проверять? Она имеет право на личную жизнь», — написал другой пользователь.

Еще один человек порекомендовал не в меру эмоциональной родительнице обратиться к врачу. Впрочем, кое-кто автора поста поддержал, заявив, что педагог должен абсолютно во всем быть примером.