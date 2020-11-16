Покупка недорогой машины оказалась доступна каждой четвертой семье в России

Примерно каждая четвертая семья может купить себе недорогой автомобиль стоимостью 550 тысяч рублей. При этом машину средней ценовой категории могут позволить себе только 12% семей.

Согласно исследованию РИА «Новости», в 2020 году взять в кредит новую недорогую машину за 550 тысяч рублей могут 28,3% семей. Купить же автомобиль за 1,4 миллиона рублей могут лишь 12% российских семей. Машина премиум-класса доступна только для 2%. Этот показатель вырос по сравнению с 2019 годом из-за роста зарплат высокооплачиваемых сотрудников в экономически развитых регионах.

Доступность автомобилей в регионах отличается. В лидерах находятся северные территории страны, где высокие зарплаты и большое количество молодых семей без детей. На первом месте расположился Ямало-Ненецкий автономный округ. Там позволить себе новую машину могут 66,7% семей. Также в тройке лидеров находятся Чукотский АО — 61,8% и Магаданская область — 54,8%. В Москве приобрести автомобиль за 550 тысяч рублей могут 53,9% семей, а в Петербурге — 48,8%.

При этом в 18 регионах менее 15% семей могут взять в кредит недорогую машину. В этот список попали Республика Ингушетия — 4,8% семей, Чеченская Республика — 6% и Республика Дагестан — 8,2%.