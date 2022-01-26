Покупателям стероидов рассказали о риске случайно стать контрабандистом

Россиян предупредили, что при покупке стероидов в интернете можно попасть под уголовное дело. Некоторые препараты, которые содержат тестостерон, относятся к сильнодействующим. При заказе таких средств с территории других государств можно оказаться контрабандистом, и такие случаи в России уже есть.

Чаще всего в такие ситуации попадают молодые люди, которые хотят приобрести стероиды, чтобы достигнуть спортивных результатов. Летом прошлого года в Саратове молодой человек попытался купить препарат через Сеть — он заказал его у неизвестного гражданина Белоруссии. В момент получения посылки на почте его задержали сотрудники таможни.

В итоге мужчину признали виновным в контрабанде сильнодействующего вещества, ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Штраф при этом не выписали, однако ограничили свободу с испытательным сроком еще на один год. Этот случай далеко не единственный, сообщили «Известия».

В некоторых странах оборот таких препаратов не контролируется настолько жестко, они даже не относятся к рецептурным, а потому купить их не составляет проблемы. Но при этом есть опасность оказаться контрабандистом. Поэтому перед заказом нужно изучить все возможные списки, чтобы предотвратить попадание под уголовное дело.