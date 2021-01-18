Покупателям квартиры в Москве пришлось переплатить из-за перепланировки прежних владельцев

Прежде чем провести сделку с первыми желающими приобрести жилье, банк прислал оценщика. Он обнаружил изменения в квартире и сообщил о них в банк и бюро технической инвентаризации (БТИ). Из-за этого планы владелицы квартиры разрушились. Жилинспекция прислала уведомление о том, что квартиру-студию необходимо вернуть к виду обычной однокомнатной.

Тогда женщина предложила недвижимость другим покупателям по более привлекательной цене. Банк взял с новых владельцев обязательство решить вопрос с перепланировкой. Спустя три месяца после регистрации сделки собственникам прислали извещение из Мосжилинспекции о штрафе в 2,5 тысячи рублей. Кроме этого, у жильцов потребовали устранить изменения в плане квартиры.

Владельцы выполнили эти условия, потратив на ремонт внушительную сумму. В итоге покупка квартиры обернулась для них дополнительными расходами практически в 4% от изначальной цены.