Покупатели в России стали привередливее

Российские покупатели стали с большим вниманием относиться к составу продукта, торговой марке при приобретении товара. Такие выводы сделали эксперты аналитического агентства Ромир по итогам исследования. Оно было подготовлено для Роскачества.

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Специалисты выяснили, что на срок годности в 2019 году внимание обращали 72% потребителей (против 67% ранее), на дату изготовления — 65% (против 64% ранее), на состав продукта — 39% (против 42% ранее), на массу продукта — 34% (против 32% ранее), на торговую марку — 30% (против 24% ранее).

«Помимо этого, покупатели в равной степени обращают внимание на соответствие продукции ГОСТу и на страну-изготовителя (19%), информация от Знаке качества занимает восьмую позицию с 13% внимания покупателей», — сказано в сообщении Роскачества. Его процитировала газета «Известия».

При этом ведомство отметило, что меньше всего (2%) покупатели в 2019 году обращали внимание на цену продукции. В качестве источников информации люди чаще всего использовали данные на упаковке. Так в 2019 году делали 69% потребителей. Еще 35% обращали внимание на советы родных и друзей, а 20% прислушивались к мнению продавцов.