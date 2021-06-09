Покупатели интернет-магазинов смогут оплатить доставку заказа через телефон курьера

Сервис «Яндекс.Доставка» добавил в смартфоны курьеров функцию платежного терминала. Теперь покупатели интернет-магазинов смогут рассчитаться через телефон сотрудника, который привез заказанные товары.

Смартфон курьера станет заменой полноценного платежного терминала. Достаточно будет лишь приложить к нему банковскую карту или свой телефон, на котором есть функция бесконтактной оплаты.

Сразу после этого покупатель получит по СМС кассовый чек, а деньги поступят на счет интернет-магазина. Это решение разработали на базе NFС-технологии совместно с компанией 2can&ibox.

Почему это выгодно?

Есть несколько причин, по которым интернет-магазинам выгодно получать безналичную оплату через смартфон курьера.

Например, так будут ниже расходы на оборудование. Для собственной курьерской службы магазина не надо закупать терминалы безналичной оплаты.

Каждый из аппаратов стоит в среднем от шести до десяти тысяч рублей и требует регулярных затрат на обслуживание.

Кроме того, это удобно и для самих покупателей. Такой сервис станет для интернет-магазина потенциальной возможностью увеличить число лояльных клиентов.

А транспортировка товаров по-прежнему будет очень быстрой. У каждого курьера, сотрудничающего с «Яндекс.Доставкой», появится функция безналичной оплаты в смартфоне.

Где работает система?

Система оплаты через смартфон курьера доступна для жителей, которые покупают товары у партнеров «Яндекс.Доставки» в 10 крупных городах страны. Среди них Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар, Казань и другие.

Сервис «Яндекс.Еда» тоже тестирует этот способ оплаты. На этапе пилотного проекта в Воронеже некоторым пользователям при получении заказа предложат оплатить его в одно касание, приложив карту к смартфону курьера. Позже такой способ станет доступен для всех пользователей «Яндекс.Еды» в городе, а затем появится в Уфе, Самаре, Перми, Чебоксарах и других городах.

О чем говорят исследования?

По данным исследования «Яндекса» и GfK Rus, оплачивать интернет-заказ при получении предпочитают более 50% клиентов онлайн-магазинов.

Они охотнее выбирают для совершения покупок площадку, которая предлагает возможность такой оплаты.

Постоплата по карте — самый популярный ответ на вопрос об удобном способе расчета. В еще большей степени это характерно для регионов — там пользователи предпочитают оплачивать товар при получении.