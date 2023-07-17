Общество 17 июля 2023, 19:18 Покупатели получат кешбэк бонусами в «Магните» за оплату через СБП Телеканал «360»

Читать 360tv в

Сходить в магазин, выбрать любимые продукты и купить их всего за полцены — теперь это стало реальностью. Система быстрых платежей запустила акцию в сети «Магнит». Покупатели смогут получить 5% кешбэка бонусами на карту лояльности магазина при оплате через СБП.

После начисления бонусов ими можно будет оплатить до 50% от суммы покупки. Один бонус равен одному рублю.

«Система быстрых платежей становится все более популярным способом отплаты у жителей нашей страны. Мы работаем над тем, чтобы СБП был не только удобным, но и выгодным продуктом для оплаты. Поэтому для всех пользователей СБП мы совместно с сетью „Магнит“ запустили акцию, где можно вернуть 5% от суммы чека на бонусный счет сети „Магнит“», — рассказала директор по маркетингу и коммуникациям НСПК (операционный платежный и клиринговый центр СБП) Наталья Пейсахович.

Телеканал «360»

Покупать продукты и другие товары в «Магните» с выгодой, оплачивая их через систему быстрых платежей, можно тремя способами. Первый — приложение «СБПэй». Нужно предварительно скачать приложение и привязать к нему счет. Для оплаты смартфон надо разблокировать и поднести к NFC-табличке. Это удобный и, главное, быстрый метод.

Второй способ — по QR-коду, расположенному в кассовой зоне или на чеке. Его нужно отсканировать в приложении вашего мобильного банка и подтвердить оплату.

Телеканал «360»

Третий способ — активировать в приложении «Магнит: акции и скидки» карту лояльности, на которую будет начисляться кешбэк, и привязать к ней счет для оплаты через СБП. После этого можно рассчитаться за покупки в приложении магазина, но нужно не забыть заранее предупредить кассира.

Совместная акция системы быстрых платежей и «Магнита» продлится до 13 августа.

Реклама. АО «НСПК»