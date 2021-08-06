Покупатели недвижимости начали больше интересоваться апартаментами в Москве

Росреестр отметил увеличение популярности апартаментов в Москве в два раза по сравнению с прошлым годом. С января по июнь 2021 года на первичном московском рынке зафиксировано 22,75 тысячи договоров долевого участия в нежилом фонде. Об этом сообщил «Коммерсант».

По сравнению с 2019 годом показатели выросли на 79%. Такая тенденция во многом связана с недавним объявлением властей о возможности придать апартаментам статус жилой недвижимости, рассказало ИА Nation News.

Более 80 москвичей уже переехали в новое жилье в Тимирязевском районе столицы. Российские семьи получили квартиры по программе реновации.