Покупатели московских квартир на вторичном рынке стали чаще брать ипотеку | 360°

Общество 18 сентября 2022, 00:52 Поделиться Telegram

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Viber Покупатели московских квартир на вторичном рынке стали чаще брать ипотеку Более половины сделок на вторичном рынке квартир Москвы оформили ипотечники РИА «Новости»

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Участники сделок по покупке квартир на вторичном рынке Москвы стали чаще брать ипотеку. Как сообщил сайт «Дни.ру», за месяц доля покупок в кредит выросла на 10 пунктов и достигла 58% по данным на конец августа.

Эксперты объяснили эту ситуацию снижением ставок по жилищным кредитам. Сейчас взять ипотеку для покупки жилья на «вторичке» можно за 10,5%. До конца года ставка упадет еще ниже.

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Средняя сумма кредита, на которую может рассчитывать заемщик, составляет сегодня 7,6 миллиона рублей, а средний первоначальный взнос пять миллионов. При этом чаще ипотеку оформляют мужчины, чем женщины. Здесь разница составила более половины: 56% против 44%.

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Средняя цена квартир на вторичном рынке Москвы составила 12,4 миллиона рублей. Самый бюджетный вариант оказался почти в три раза дешевле — 3,9 миллиона рублей. При этом количество предложений на рынке за год существенно выросла. На начало сентября на продажу выставили 44,5 тысяч квартир.

Самые доступные цены на вторичном рынке внутри МКАД на квартиры в юго-восточных районах. Средняя цена там составляет 264 тысячи рублей за квадратный метр. На юге, востоке и северо-востоке столицы цены выше — до 300 тысяч рублей за квадрат.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина раскритиковала околонулевые ставки по ипотек от застройщиков. О том, чем это грозит рынку новостроек и можно ли еще оформить кредит через девелопера под проценты ниже рынка рассказал эксперт по по недвижимости Дмитрий Ракута. По его словам, шансы еще есть. Но заявление регулятора приведет к прекращению такой практики со стороны застройщиков.

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