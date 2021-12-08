Покупатели AliExpress и Ozon пожаловались на задержку доставки заказов

Клиенты крупнейших ретейлеров AliExpress и Ozon пожаловались на задержку доставки заказов. О проблеме написала газета «Ведомости» со ссылкой на сообщения от заказчиков.

Согласно авторам статьи, больше всего страдают желающие получить товары из-за рубежа или из Сибири. Товары из Китая задерживались на неделю от предполагаемого изначально срока прибытия.

Эту ситуацию прокомментировал директор логистической компании «ПЭК Easyway» Максим Губанов для РБК. По его словам, сроки доставки выросли из-за сильной загруженности транспортных направлений в Сибирь и на Дальний Восток. Товары отправляют на несколько дней позже из-за резко выросших объемов доставки по сравнению с прошлыми месяцами. Другая причина перебоев — такие форс-мажоры, как пробки или поломки транспорта.

В «Сберлогистике» — посреднике AliExpress — подтвердили задержки. В ноябре отставания по срокам у доставщиков были замечены у компании СДЭК — речь шла о товарах из Финляндии. Тогда причина оказалась в работе таможенников, задерживающих товар при досмотре.