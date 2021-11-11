Покупателей призвали делиться информацией о товарах в рамках «Днейкачества»

В мире больше 30 лет проводят неделю качества, в России — последние 5. А с 2021 года, после мартовского указа официальным Днем качества стал второй четверг ноября.

Знак качества активно использовали в Советском Союзе — его ставили только на лучшие товары. Мало кто знает, что символ, вписанный в пятиугольник, имеет как минимум три значения.

Источник фото: телеканал «360»

Во-первых, весы — они про точность, что комиссия не ошиблась, во-вторых, это буква «К», положенная на бок, что значит «Качество», и в третьих — это фигурка человека как высшей ценности.

Источник фото: телеканал «360»

Уже 5 лет в России можно получить такой знак. Об этом рассказали в лаборатории Роскачества.

«Мы выезжаем на производство, там, где произведен тот или иной продукт, что подтверждено протоколами, исследованиями и так далее. После присуждения государственного российского знака качества — на три года он присваивается — мы каждые полгода подтверждаем наличие статуса», — рассказала заместитель руководителя Роскачества Светлана Чурусова.

Источник фото: телеканал «360»

Товары — будь то еда или текстиль — проходят через спецлаборатории, да и людей на производстве тоже проверяют. Заводы на это идут, понимая, что репутация, зарабатываемая годами, может рухнуть разом. Да и покупатель сегодня стал более придирчивым.

«У нас есть подразделение, Центр изучения потребительского поведения Роскачества, он именно в этом году отметил, что 27% россиян стали обращать внимание на упаковку, маркировку, содержание продуктов. И их действительно интересует качество потребляемых товаров, услуг», — отметила Светлана Чурусова.

Источник фото: телеканал «360»

Официально День качества празднуют в России во второй четверг ноября. Большие компании и маленькие фирмы участвуют в круглых столах совместно с Роскачеством, по всей стране проводят мастер-классы, дни открытых дверей. Покупатели тоже могут внести свой вклад и поделиться отзывами о товарах. Мнение о товарах нужно публиковать с хештегом #дникачества.