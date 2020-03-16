Покупателей нежилых помещений и апартаментов предложили защитить от банкротства застройщиков

В настоящее время при банкротстве организации клиенты, которые вложились в нежилые помещения или апартаменты в строящемся доме, лишаются даже денежной компенсации. Проблема связана с несоответствием Закона о банкротстве Закону об участии в долевом строительстве. Кобилев предложил поправки в существующее законодательство.

Юридические лица, которые выкупают помещения на первых этажах дома для коммерческого пользования, не защищены от банкротства застройщика. В отличие от физических лиц они не могут предъявить «требование застройщику о передаче жилого помещения, требование о передаче машиноместа или нежилого помещения или денежное требование…».

По мнению депутата, важно также убрать ограничение в понятии нежилого помещения. Сейчас это площадь не более семи квадратных метров.

«Предлагается устранить это нарушение и предоставить участникам строительства равные права и доступ к своей собственности вне зависимости от их статуса и типа приобретенного помещения, приведя в соответствие Закон о банкротстве Закону об участии в долевом строительстве», — подчеркнул Кобилев.