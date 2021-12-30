Новогоднее чудо. Покупатель торговой сети «Верный» выиграл смартфон за участие в акции

Торговая сеть «Верный» отметила свое девятилетие. За это время она разрослась до тысячи магазинов по всей России. В честь дня рождения подвели итоги акции «Верный себе, верный семье». Главным призом для покупателей стал смартфон.

Источник фото: телеканал «360»

Двести подарков ежедневно, и так в течение 1,5 месяца. Лицом акции стала актриса Марина Федункив. Она вместе с «Верным» и РерsiСо определила победителя.

Главный приз получила Исаакова Юлия из Великого Новгорода, с чем я ее от души поздравляю. Юлечка, спасибо за участие, отправляю отличный подарок Марина Федункив.

Юлия Исаакова поделилась, что уже получила свой приз. Она тоже присоединилась к поздравлениям с девятилетием торговой сети.

Источник фото: телеканал «360»

«Мой приз уже у меня. Отдельно хочется поздравить верный с девятилетием. Вы супер. С наступающими праздниками. Будьте верными своей мечте и верьте в настоящее чудо», — сказала она.

Акция действовала в каждом магазине торговой сети по всей России. Условия были простыми: нужно было выбрать минимум три товара из списка акции, зарегистрировать чек на сайте и стать участником.

Акция продлилась до 1 декабря. Итоги подведут под Новый год. Список продуктов-участников и подробные условия можно найти на сайте акции vernyfamily.ru.