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    30 декабря 2021, 16:36

    Новогоднее чудо. Покупатель торговой сети «Верный» выиграл смартфон за участие в акции

    Виктория Сарада

    Торговая сеть «Верный» отметила свое девятилетие. За это время она разрослась до тысячи магазинов по всей России. В честь дня рождения подвели итоги акции «Верный себе, верный семье». Главным призом для покупателей стал смартфон.

    Новогоднее чудо. Покупатель торговой сети «Верный» выиграл смартфон за участие в акции | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Двести подарков ежедневно, и так в течение 1,5 месяца. Лицом акции стала актриса Марина Федункив. Она вместе с «Верным» и РерsiСо определила победителя.

    Главный приз получила Исаакова Юлия из Великого Новгорода, с чем я ее от души поздравляю. Юлечка, спасибо за участие, отправляю отличный подарок

    Марина Федункив.

    Юлия Исаакова поделилась, что уже получила свой приз. Она тоже присоединилась к поздравлениям с девятилетием торговой сети.

    Новогоднее чудо. Покупатель торговой сети «Верный» выиграл смартфон за участие в акции | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    «Мой приз уже у меня. Отдельно хочется поздравить верный с девятилетием. Вы супер. С наступающими праздниками. Будьте верными своей мечте и верьте в настоящее чудо», — сказала она.

    Акция действовала в каждом магазине торговой сети по всей России. Условия были простыми: нужно было выбрать минимум три товара из списка акции, зарегистрировать чек на сайте и стать участником.

    Акция продлилась до 1 декабря. Итоги подведут под Новый год. Список продуктов-участников и подробные условия можно найти на сайте акции vernyfamily.ru.