Общество 18 сентября 2023, 13:00 Покупать творог дешевле в «Ленте» через СБП посоветовали в программе «Внимание! Еда!» Пресс-служба НСПК

Читать 360tv в

При покупке творога люди обычно в первую очередь обращают внимание на срок годности и на цену. Как купить молочный продукт дешевле в сети «Лента» через Систему быстрых платежей, объяснил ведущий программы «Внимание! Еда!» Максим Беспалов.

«Просто оплатите свои покупки через СБП и получите кешбэк 3% живыми деньгами обратно на счет. Причем не только за творог, но и за все остальные товары. Такая акция действует в сети магазинов „Лента“ до конца октября. За все время можно сэкономить до 1000 рублей», — рассказал телеведущий.

Реклама

Рассчитаться через Систему быстрых платежей в «Ленте» можно разными способами. Первый — расплатиться в одно касание с помощью смартфона. Для этого нужно предварительно скачать приложение СБПэй, доступное на Android и iOS, и привязать у нему банковский счет. В магазине достаточно приложить смартфон к NFC-табличке.

Также есть вариант отсканировать QR-код в кассовой зоне. Это можно сделать через СБПэй или с помощью привычного приложения мобильного банка. Затем останется только подтвердить оплату.

«Для участия в акции зарегистрируйтесь в программе лояльности на сайте privetmir.ru или в мобильном приложении „Привет!“. Так что торопитесь! Участвовать в акции можно при каждом походе в магазин», — подытожил ведущий передачи «Внимание! Еда!».

Реклама. АО «НСПК»