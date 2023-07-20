Общество 20 июля 2023, 12:30 Покупать сыр с выгодой в «Магните» через СБП посоветовали в программе «Внимание! Еда!»

Читать 360tv в

Тильзитер придумали в Германии, но российские фермеры научились делать его ничуть не хуже. Сыр любого сорта — не только полезная, но и вкусная еда. Как купить этот продукт по такой же вкусной цене, объяснил ведущий программы «Внимание! Еда!» Максим Беспалов.

Мониторить скидки на сыр и другие продукты можно в магазине «Магнит». Здесь же проходит отличная акция, позволяющая совершать по-настоящему выгодные покупки.

Реклама

С 10 июля по 13 августа при оплате через Систему быстрых платежей в торговой сети начисляют 5% кешбэка с каждой покупки на карту лояльности «Магнита». Предварительно ее нужно активировать.

Пользователи могут выбрать один из трех способов оплаты. Рассчитаться за товары в одно касание можно через приложение «СБПэй». Для этого нужно привязать счет в приложении, а при оплате просто разблокировать телефон и приложить его к NFC-табличке.

«Можно платить по QR-коду. Его мы сканируем с помощью привычного приложения мобильного банка, а после подтверждаем оплату. Код будет размещен на NFC-табличке в кассовой зоне», — объяснил ведущий передачи «Внимание! Еда!».

Оплатить через СБП можно и с помощью активированной карты «Магнита», на которую начисляют кешбэк. Нужно привязать счет в мобильном приложении «Магнита», сообщить кассиру о желании рассчитаться через СБП и расплатиться в один клик, нажав кнопку в разделе «Акции и скидки».

АО «НСПК»

За оплату через Систему быстрых платежей на бонусную карту магазина вернут 5% от суммы чека. Один бонус равен одному рублю. В дальнейшем этими бонусами можно оплатить до 50% покупок.

«Смотрите, раз, и ваш сыр подешевел на 5%. Кешбэк вернется на карту лояльности „Магнит“, и вы сможете купить себе еще что-нибудь вкусненькое! СБП — быстро, просто, выгодно!» — подытожил Максим Беспалов.

Реклама. АО «НСПК»