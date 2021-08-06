Россиянам объяснили, почему небезопасно покупать на AliExpress и eBay

Сразу пять уязвимостей нашли у торговых онлайн-площадок eBay и AliExpress. Покупателям это может грозить потерей денег и личных данных, предупредили в компании «Газинформсервис».

По словам технического директора компании Николая Нашивочникова, eBay и AliExpress не жалеют денег на выявление различных уязвимостей. Обе компании очень дорожат своей репутацией, так как у покупателей есть альтернатива.

«С другой стороны, если злоумышленник обнаружит уязвимость в подобном сервисе, он совсем необязательно станет ею делиться, даже за солидное вознаграждение. Возможно, уязвимости нулевого дня прямо сейчас ждут нужного момента для проведения масштабной атаки», — процитировала специалиста газета «Известия».

Нашивочников отметил, что чаще всего на таких сайтах мошенники берут деньги за товар, а потом просто исчезают. Еще злоумышленники могут запускать поддельные сайты, похожие на известные интернет-магазины. Более сложную схему используют, когда покупатель открывает спор на сайте. В этом случае мошенники обещают перевести деньги на PayPal, но просят закрыть спор. В итоге человек остается без товара и без денег.