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    19 февраля 2021, 04:59

    Россиянам рассказали, когда стоит покупать квартиру с мебелью

    Дарья Бунякова

    Застройщики стали чаще предлагать квартиры в новостройках с мебелью. Такой вариант подойдет тем, кто собирается после покупки недвижимости сразу ее сдавать. Также обставленное жилье можно приобрести тем, кто снимает квартиру.

    Россиянам рассказали, когда стоит покупать квартиру с мебелью

    По словам главного эксперта аналитического центра «Циан» Виктории Кирюхиной, квартира с мебелью подойдет покупателям, которые после получения ключей будут ее сдавать. Еще такое жилье актуально для тех, кто до переезда живет на съемной квартире.

    «Ведь в таком случае сроки переезда являются важным вопросом, решение которого помогает сэкономить не одну сотню тысяч рублей», — привело слова эксперта РИА «Новости».

    Кирюхина отметила, что обычно наценка на мебель составляет около 10-15% к стоимости квартиры с отделкой. При этом самостоятельная покупка мебели выйдет дороже, так как зачастую застройщик покупает все со скидками. Но далеко не всех устраивает вариант жилья с готовой мебелью, так как многие хотят видеть в своей квартире индивидуальный дизайн.

    Ранее председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов посоветовал при покупке жилья в новостройке обратить внимание на инфраструктуру. Также он призвал отталкиваться от своих финансовых возможностей.