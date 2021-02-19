Россиянам рассказали, когда стоит покупать квартиру с мебелью

Застройщики стали чаще предлагать квартиры в новостройках с мебелью. Такой вариант подойдет тем, кто собирается после покупки недвижимости сразу ее сдавать. Также обставленное жилье можно приобрести тем, кто снимает квартиру.

По словам главного эксперта аналитического центра «Циан» Виктории Кирюхиной, квартира с мебелью подойдет покупателям, которые после получения ключей будут ее сдавать. Еще такое жилье актуально для тех, кто до переезда живет на съемной квартире.

«Ведь в таком случае сроки переезда являются важным вопросом, решение которого помогает сэкономить не одну сотню тысяч рублей», — привело слова эксперта РИА «Новости».

Кирюхина отметила, что обычно наценка на мебель составляет около 10-15% к стоимости квартиры с отделкой. При этом самостоятельная покупка мебели выйдет дороже, так как зачастую застройщик покупает все со скидками. Но далеко не всех устраивает вариант жилья с готовой мебелью, так как многие хотят видеть в своей квартире индивидуальный дизайн.

Ранее председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов посоветовал при покупке жилья в новостройке обратить внимание на инфраструктуру. Также он призвал отталкиваться от своих финансовых возможностей.