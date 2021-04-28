Школьникам посоветовали копить на PS5, а не покупать консоль в кредит

На некоторые вещи лучше накопить деньги, чем приобретать их в кредит. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на открытом онлайн-уроке для школьников. В качестве примера председатель регулятора привела покупку PlayStation5.

Запись выступления Набиуллиной от 27 апреля опубликована на YouTube. В онлайн-формате перечислила необходимую базу по экономике, знание которой позволит успешно управлять своими финансами.

Глава ЦБ подчеркнула, что необходимо быть готовым к любому развитию событий. Она рекомендовала не оформлять кредиты на вещи, на которые можно накопить необходимую сумму.

«И как минимум не брать кредиты на вещи, на которые можно и накопить, например, покупка PS5 — это, я думаю, плохой повод взять кредит», — заявила Набиуллина.

Ученикам она напомнила о необходимости следить за кредитной нагрузкой и не набирать займы у банков бездумно. Ежемесячные траты по таким статьям расходов не должны превышать 50% от дохода. Лучше показатель снизить до 30%.

Сохранить стабильность поможет финансовая подушка безопасности. Достаточным будет ее размер в пределах шести ежемесячных окладов.

Набиуллина посоветовала школьникам копить на цели, жить по средствам и не брать кредиты. Сама глава ЦБ поступает аналогичным образом.