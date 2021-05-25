Перечислены товары, которые нельзя покупать из вторых рук

Бытовую технику и продукты никогда не стоит покупать из вторых рук. Такие товары могут оказаться некачественными и небезопасными, предупредил замруководителя Роскачества, эксперт по защите прав потребителей Александр Борисов.

«Не стоит покупать произведенные самостоятельно продукты, если они продаются вне торговых помещений. Вы не можете быть уверены в качестве и безопасности такой продукции на 100%», — пояснил эксперт агентству «Прайм».

Он добавил, что промышленные продукты тоже не стоит приобретать. Товар может быть качественным, но нельзя быть уверенным в соблюдении условий хранения. Есть риск и при покупке дорогих фирменных вещей, так как у частных продавцов бывает много контрафакта.

По словам Борисова, с рук лучше не покупать бытовую технику. Подобные товары нередко ремонтируют перед продажей в кустарных условиях. Также продавец может подсунуть гарантийный талон, который уже аннулирован.

Ранее россиян предупредили о недобросовестных центрах по ремонту техники. Чаще всего такие организации сначала называют одну стоимость своих услуг, а когда получают гаджет, то требуют уже большую сумму.