Покрас Лампас создал новый манифест в Екатеринбурге. Фото и видео

Уличный художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) принял участие в фестиваля уличного искусства «Карт-бланш» в Екатеринбурге. Там он в ночь на 13 августа сделал новые граффити.

Их можно увидеть на стенах «Уралмашзавода». Об этом заявила онлайн-школа XYZ Media на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Только что мы засняли, как художник Покрас Лампас в рамках партизанского фестиваля „Карт-бланш“ создал на одном из зданий завода „Уралмаш“ в Екатеринбурге серию работ, которые составляют манифест каллиграфутуризма», — сказано в сообщении.

Источник фото: соцсеть «ВКонтакте»

Уточняется, что работы объясняют главные идеи художественного стиля Лампаса. В этот раз художник рисовал не на асфальте или стенах, а на белых холстах, отметил портал Ura.ru.

Покрас Лампас получил всероссийскую известность в 2019 году после того, сделал на площади Первой пятилетки в Екатеринбурге «Супрематический крест». Эту работу в штыки восприняли РПЦ и православные верующие. После этого большое граффити частично уничтожила местная администрация. Однако Покрас переделал работу и назвал ее «Метасупрематический крест».

Недавно художник раскрыл послание, которые зашифровал в «Супрематическом кресте».