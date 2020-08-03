Покрас Лампас раскрыл послание, зашифрованное в «Супрематическом кресте» в Екатеринбурге

Известный своими уличными работами художник Покрас Лампас рассказал, что было написано на кресте, нарисованном на площади в Екатеринбурге. Пост-объяснение он опубликовал в своем Instagram.

Когда коммунальщики уничтожили первоначальный рисунок на площади, художнику пришлось восстанавливать творение заново. В этот момент он зашифровал в обновленное изображение фразу «Товарищ, помни: Цензура не должна влиять на искусство».

Художник отметил, что долгое время скрывал надпись, которая появится на площади. Однако он рассказал, как наблюдал за спорами вокруг рисунка.

«О новом тексте не знал никто — ни медиа, ни „Стенограффия“, только круг очень близких друзей. И в итоге было очень интересно видеть дискуссию о работе и ни одной попытки декодировать текст — при том, что он попал во все СМИ крупным планом и возможность его прочесть была целый год», — написал Лампас.

Сейчас из-за погоды и времени надпись почти стерлась с площади. Однако художник собирается создать новый рисунок на партизанском фестивале «Карт-бланш», который пройдет в Екатеринбурге в августе.