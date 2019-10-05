Покрас Лампас приехал в Екатеринбург перерисовывать свою работу

Арт-объект Покраса Лампаса в Екатеринбурге перестал быть крестом Подробнее

«Графики, температура воздуха, договоренности с представителями разных сфер общества: все звезды сошлись и Покрас Лампас приехал! Спонтанно, но все получилось! Все звонили, интересовались, но мы и сами до самого конца ничего не знали, держали руку на пульсе», — рассказали организаторы.

В пресс-службе отметили, что после приезда осталось только завершить «эту длинную и важную историю» и пообещали через пару дней опубликовать фотографии новой работы известного художника.

Покрас Лампас изобразил черно-красный крест на Площади первой пятилетки в Екатеринбурге еще 8 июля. Работа была выполнена на территории более 6,6 тысячи квадратных метров в рамках фестиваля «Стенограффия».

Через неделю на этом месте начались дорожные работы и арт-объект начали заливать гудроном. Городская мэрия пообещала наказать виновных, а сам художник должен был вернуться, чтобы восстановить работу. Но активисты вышли с протестом, из-за которого автору пришлось изменить эскиз и убрать изображение креста.