  • Покрас Лампас приехал в Екатеринбург перерисовывать свою работу

    05 октября 2019, 16:43

    Дарья Бунякова

    История с «Супрематическим крестом» в Екатеринбурге завершится уже через пару дней. Художник Покрас Лампас уже приехал в город, чтобы изменить свой арт-объект. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля «Стенограффия».
    Покрас Лампас приехал в Екатеринбург перерисовывать свою работу

    Арт-объект Покраса Лампаса в Екатеринбурге перестал быть крестом

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    «Графики, температура воздуха, договоренности с представителями разных сфер общества: все звезды сошлись и Покрас Лампас приехал! Спонтанно, но все получилось! Все звонили, интересовались, но мы и сами до самого конца ничего не знали, держали руку на пульсе», — рассказали организаторы.

    В пресс-службе отметили, что после приезда осталось только завершить «эту длинную и важную историю» и пообещали через пару дней опубликовать фотографии новой работы известного художника.

    Покрас Лампас изобразил черно-красный крест на Площади первой пятилетки в Екатеринбурге еще 8 июля. Работа была выполнена на территории более 6,6 тысячи квадратных метров в рамках фестиваля «Стенограффия».

    Через неделю на этом месте начались дорожные работы и арт-объект начали заливать гудроном. Городская мэрия пообещала наказать виновных, а сам художник должен был вернуться, чтобы восстановить работу. Но активисты вышли с протестом, из-за которого автору пришлось изменить эскиз и убрать изображение креста.