Покрас Лампас перерисовал испорченный арт-объект в Екатеринбурге

«Покрас закончил восстанавливать работу и уже улетел из Екатеринбурга. Приходилось работать ночью», — отметила она.

Художник восстановил работу по новому эскизу, который представил около двух недель назад. На площади больше нет креста, там теперь три геометрические фигуры, не пересекающиеся между собой.

Покрас Лампас создал «Супрематический крест» в рамках фестиваля «Стенограффия» 8 июля. Размер стрит-арта — 6,6 тысячи квадратных метров. 19 июля на площади начались дорожные работы, поэтому работники залили часть граффити гудроном. Мэрия Екатеринбурга пообещала наказать виновных, а губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал порчу работы возмутительной.

После этого Лампас пообещал восстановить свое творение и запланировал вернуться в Екатеринбург 26 августа. Но днем ранее верующие активисты устроили акцию протеста. В итоге художник изменил эскиз работы.