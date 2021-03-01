Пермяк покорил перевал Дятлова на собаках в 40-градусный мороз

Перевал Дятлова покорился жителю Перми. Сергей Улитин преодолел его на ездовых собаках в 40-градусный мороз вместе с каюром Ильей Аристовым из Екатеринбурга и московским блогером Альбертом Северным.

Поездку пермяк планировал еще в 2020 году, рассказал он порталу «Пермь Онлайн». В этом году нашлись попутчики — екатеринбуржец и житель столицы. Сначала мужчины сомневались в правильности своих намерений.

«Когда запрягали собак, с перевала пришли снегоходчики, которые везли лыжницу с сильными обморожениями. Все это было страшно, но мы решили, что не будем отступать», — рассказал Улитин.

Житель Перми покорил перевал Дятлова на собачьей упряжке в мороз

На Базе Ильича туристы оставили вещи, палатки и записку о том, что ушли «штурмовать перевал».

«Я выдвинулся в 07:30, ребята на два часа позже. Путь должен был занять 25 километров. В основном он шел в крутую гору. <…> Вдруг навигатор отказался показывать мое местоположение. Я не понимал, где нахожусь и сколько мне еще идти», — поделился житель Перми.

В конце концов он случайно увидел следы снегоходов, поднялся на холм и обнаружил установленный в честь дятловцев мемориал.

«Это была Холатчахль — „Гора мертвых“, на склоне которой и погибли дятловцы. Меня захватила буря эмоций: мы победили! Ведь я два года шел к этому. А еще были эмоции от понимания, что ты тут букашка, что от тебя тут ничего не зависит», — сказал Улитин.

На базу участники экспедиции вернулись к вечеру. Испытанные в горах эмоции они не смогли описать словами. По словам пермяка, к цели стоит идти на лыжах или пешком, а не в комфорте на снегоходах.