Незрячий блогер из Подмосковья покорил Эльбрус. Видео
На Эльбрус Иван поднялся утром 18 августа с несколькими сопровождающими, о чем житель Подмосковья написал в Instagram.
«Ура! Мы сделали это! <…> Эльбрус пустил нас! И 18 августа в 08:00 мы взошли на самую высокую точку Европы — на западную вершину Эльбруса [высотой] 5642 метра», — поделился Ерхов своей радостью с подписчиками.
Блогер поблагодарил за участие в восхождении свою команду, партнеров и подписчиков, которые помогают в том числе сбором средств на создание фильма об удивительном восхождении.
Зрение Иван Ерхов начал терять в 19 лет и полностью ослеп спустя 3,5 года. Парень решил не унывать и не опускать руки: создал собственный канал на YouTube и решил воплотить мечту — побывать на вершине Эльбруса.
Чтобы добиться цели, Иван долго и упорно тренировался при помощи своих родителей. Сбор денежных средств, необходимых для подъема на гору, шел на сайте «Планета.ру». Деньги Ерхов также планирует потратить на документальный фильм о том, как слепому парню покорился Эльбрус. Режиссировать ленту он будет сам.