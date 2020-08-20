Незрячий блогер из Подмосковья покорил Эльбрус. Видео

Мечта слепого блогера из Одинцова Ивана Ерхова сбылась. Ему удалось покорить Эльбрус. Молодой мужчина взошел на западную вершину горы, которая считается самой высокой точкой Европы.

На Эльбрус Иван поднялся утром 18 августа с несколькими сопровождающими, о чем житель Подмосковья написал в Instagram.

«Ура! Мы сделали это! <…> Эльбрус пустил нас! И 18 августа в 08:00 мы взошли на самую высокую точку Европы — на западную вершину Эльбруса [высотой] 5642 метра», — поделился Ерхов своей радостью с подписчиками.

Блогер поблагодарил за участие в восхождении свою команду, партнеров и подписчиков, которые помогают в том числе сбором средств на создание фильма об удивительном восхождении.

Зрение Иван Ерхов начал терять в 19 лет и полностью ослеп спустя 3,5 года. Парень решил не унывать и не опускать руки: создал собственный канал на YouTube и решил воплотить мечту — побывать на вершине Эльбруса.

Чтобы добиться цели, Иван долго и упорно тренировался при помощи своих родителей. Сбор денежных средств, необходимых для подъема на гору, шел на сайте «Планета.ру». Деньги Ерхов также планирует потратить на документальный фильм о том, как слепому парню покорился Эльбрус. Режиссировать ленту он будет сам.