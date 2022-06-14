Поклонскую назначили советником генпрокурора России

Наталья Поклонская сообщила в Telegram-канале, что назначена на пост советника генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова. Поклонская заявила, что прекращает публичную деятельность и ведение страниц в соцсетях.

«Теперь буду заниматься выполнением поставленных генеральным прокурором России задач в соответствии с Федеральным законом „О прокуратуре РФ“», — написала она.

Поклонская заранее поблагодарила каждого, кто захочет оставить ей добрые пожелания в связи с назначением, «за поддержку и интерес» к ее работе.

Для представителей СМИ она отдельно сообщила, что за комментариями следует обращаться в пресс-службу Генеральной прокуратуры РФ.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Натальи Поклонской от должности замглавы Россотрудничества. Документ вступил в силу в тот же день. Поклонская пояснила, что это связано с ее переходом на другую работу (на тот момент она не уточнила, на какую именно), и поблагодарила главу государства за поддержку и доверие.