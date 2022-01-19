В Кремле заявили, что перечень кандидатов на пост посла вместо Поклонской пока не согласован

Вопрос о замене Натальи Поклонской в должности посла России в Кабо-Верде остается открытым. Имена кандидатур на этот пост еще не оглашали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ответ на вопрос, с чем связан отъезд Поклонской из африканской страны, Песков указал на ее изменившиеся личные обстоятельства, сообщил ТАСС.

«А почему [планы отменены] — речь идет о личных обстоятельствах», — сказал он.

Указ о назначении Поклонской послом в Кабо-Верде президент Владимир Путин подписал в октябре 2021 года. Но в ноябре экс-депутат туда не улетела. По ее словам, это было связано с необходимыми процедурами по трудоустройству.

Сегодня Поклонская заявила, что не будет послом, потому что у нее изменились личные обстоятельства. Тут же она заметила, что готова на любую должность, где будет полезна государству.

Ранее Поклонская работала прокурором Крыма, затем стала депутатом Госдумы седьмого созыва. В нижней палате российского парламента она занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам.