Поклонская защитила Хэллоуин от нападок Милонова

«По моему мнению, наша молодежь способна самостоятельно определять, какие праздники отмечать и по какому поводу веселиться», — отметила Наталья Поклонская

Депутат напомнила, что ее коллега «объявил войну привлекательному для молодежи английскому празднику» и попросила учителей и родителей сообщать в случае давления во время празднования Хэллоуина в школах.

«Я, как коренная украинка, не могу разделить настороженное отношение коллеги Милонова к гарбузам (тыквам). По моему мнению, наша молодежь способна самостоятельно определять, какие праздники отмечать и по какому поводу веселиться. Со своей стороны, предлагаю учителям и родителям сообщать мне обо всех случаях давления на школы в данном вопросе», — написала депутат.

Ранее Виталий Милонов приравнял к сектантам людей, празднующих Хэллоуин. Он посоветовал «разослать инструкцию с требованием запретить проводить» праздник в учебных заведениях и открыл «горячую линию», чтобы родители сообщали, в каких школах отмечается Хэллоуин.