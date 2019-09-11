Поклонская запустит собственное шоу на YouTube

«У меня много молодежи такой очень инициативной, и много предлагают идей, поэтому думаю, что в ближайшее время появится такой канал», — заявила Поклонская во время интервью.

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Она уточнила, что шоу будет выходить примерно раз в месяц. Там будут обсуждаться актуальные политические вопросы и международные события. Кроме того, по словам депутата, в шоу будет «подводиться некий результат работы с людьми, по обращениям граждан». Ведущей выпусков станет сама Поклонская. Когда именно планируется запуск шоу, пока не известно.

Сейчас у депутата уже есть отдельный канал, на который выкладываются ее публичные выступления и отрывки из различных телепередач, в которых она принимала участие.

Ранее сообщалось, что социальная сеть Facebook удалила со станицы Натальи Поклонской пост, посвященный памяти главы ДНР Александра Захарченко, а затем и вовсе заблокировала ее личный аккаунт на 30 дней. Администрация соцсети пояснила, что Поклонская была заблокирована за пост, который содержит запрещенные к публикации сцены насилия, враждебные высказывания и травлю, а также изображение обнаженного тела и сексуальную эксплуатацию. Что именно нарушила депутат, администраторы не уточнили.