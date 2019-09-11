  • Поклонская запустит собственное шоу на YouTube

    11 сентября 2019, 13:02

    Нина Петлинова

    Депутат Государственной думы Наталья Поклонская собирается открыть на YouTube отдельный канал, на котором будет выходить ее шоу. Об этом она рассказала РИА «Новости».
    Поклонская запустит собственное шоу на YouTube

    «У меня много молодежи такой очень инициативной, и много предлагают идей, поэтому думаю, что в ближайшее время появится такой канал», — заявила Поклонская во время интервью.

    Fаcebook заблокировал страницу Поклонской за пост в память о главе ДНР

    Подробнее

    Она уточнила, что шоу будет выходить примерно раз в месяц. Там будут обсуждаться актуальные политические вопросы и международные события. Кроме того, по словам депутата, в шоу будет «подводиться некий результат работы с людьми, по обращениям граждан». Ведущей выпусков станет сама Поклонская. Когда именно планируется запуск шоу, пока не известно.

    Сейчас у депутата уже есть отдельный канал, на который выкладываются ее публичные выступления и отрывки из различных телепередач, в которых она принимала участие.

    Ранее сообщалось, что социальная сеть Facebook удалила со станицы Натальи Поклонской пост, посвященный памяти главы ДНР Александра Захарченко, а затем и вовсе заблокировала ее личный аккаунт на 30 дней. Администрация соцсети пояснила, что Поклонская была заблокирована за пост, который содержит запрещенные к публикации сцены насилия, враждебные высказывания и травлю, а также изображение обнаженного тела и сексуальную эксплуатацию. Что именно нарушила депутат, администраторы не уточнили.